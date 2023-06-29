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Госдеп назвал сожжение Корана в Швеции неуважительным, но законным поступком

Госдеп назвал сожжение Корана в Швеции неуважительным, но законным поступком

Сожжение религиозных текстов — неуважительный и вредный поступок, но он вполне законен. Такое заявление сделал заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель, комментируя очередное сожжение Корана в Швеции, написало РИА «Новости».

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