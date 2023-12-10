Кэмерон разочарован встречей главы Шотландии с президентом Турции

REUTERS/Suzanne Plunkett Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон крайне недоволен встречей первого министра Шотландии Хамзы Юсафа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходила в Дубае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии