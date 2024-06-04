Азамат Конов принял участие в заседании Кабинета Министров Республики Адыгея

30 мая 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов принял участие в заседании Кабинета Министров Адыгеи, на котором обсудили ряд вопросов, касающихся исполнения бюджета, строительства и реконструкции социальных объектов, цифровизации разных сфер жизни общества.