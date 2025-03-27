Как питаться при болезнях ЖКТ: советы гастроэнтеролога

Как понять, что есть проблемы с ЖКТ Дискомфорт в животе, отрыжка, изжога, тяжесть после еды — первые признаки того, что на свое питание следует обратить особенное внимание, и, возможно, пересмотреть некоторые его принципы.
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