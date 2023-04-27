﻿﻿Пожалуй, ни один вопрос об истории Великой Отечественной войны не вызывал такого огромного количества анализов и исследований, как вопрос: почему Гитлер при огромном численном превосходстве военнослужащих в начале вторжения в Советский Союз, все еще проигрываете войну? Численный состав и распределение вооруженных сил Красной Армии и войск Германии и ее союзников к лету 1941 года Танковый блицкриг — победная тактика Адольфа Гитлера.