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Танковый блицкриг - победная тактика Адольфа Гитлера

Танковый блицкриг - победная тактика Адольфа Гитлера

﻿﻿Пожалуй, ни один вопрос об истории Великой Отечественной войны не вызывал такого огромного количества анализов и исследований, как вопрос: почему Гитлер при огромном численном превосходстве военнослужащих в начале вторжения в Советский Союз, все еще проигрываете войну? Численный состав и распределение вооруженных сил Красной Армии и войск Германии и ее союзников к лету 1941 года Танковый блицкриг — победная тактика Адольфа Гитлера.

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