Когда в товарищах согласья нет,На лад их дело не пойдет,И выйдет из него не дело, только мука./ И.А. Крылов/ Не на шутку разгорелось разбирательство Рескома ТРО КПРФ с местным отделением коммунистов Аксубаевского района Республики Татарстан по кандидатуре секретаря Аксубаевского местного отделения КПРФ.
Нашла коса на камень
Комментарии
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Андрей
А памятник В.И. Ленину на фото (называемый жителями "Башка" или "Голова") - это на площади Советов в городе Улан-Удэ, Бурятия...
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13 час.
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