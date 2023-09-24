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Нашла коса на камень

Нашла коса на камень

Когда в товарищах согласья нет,На лад их дело не пойдет,И выйдет из него не дело, только мука./ И.А. Крылов/ Не на шутку разгорелось разбирательство Рескома ТРО КПРФ с местным отделением коммунистов Аксубаевского района Республики Татарстан по кандидатуре секретаря Аксубаевского местного отделения КПРФ.

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Комментарии
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Андрей
А памятник В.И. Ленину на фото (называемый жителями &quot;Башка&quot; или &quot;Голова&quot;) - это на площади Советов в городе Улан-Удэ, Бурятия...
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