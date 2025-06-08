Экстремальный туризм: как пережить "поезд смерти" посреди пустыни

РЕН ТВ Скорые и удобные, на первый взгляд, маршруты могут удивить даже опытного туриста. О самых необычных способах путешествия рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.
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