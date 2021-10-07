В Липецке работник банка уличён в мошенничестве

В полицию Липецка обратились несколько граждан и представитель банка. Первые сообщили, что банк незаконно требует погашать кредиты, которые они не брали, а банкир утверждает, что займы оформлены надлежащим образом, и клиенты должны вернуть долг.
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