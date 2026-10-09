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Пятый канал

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«Мозг не работает»: принц Гарри впал в депрессию после бегства из Великобритании

«Мозг не работает»: принц Гарри впал в депрессию после бегства из Великобритании

Принц Гарри рассказал, что после переезда с Меган Маркл в Канаду в конце 2019 года примерно на две недели погрузился в депрессию и испытывал трудности даже с домашними делами.

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