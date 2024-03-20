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Роскачество: Apple в состоянии отключить свои смартфоны в России, как и Google — смартфоны с Android, но они вряд ли пойдут на такой шаг

Роскачество: Apple в состоянии отключить свои смартфоны в России, как и Google — смартфоны с Android, но они вряд ли пойдут на такой шаг

Агентство РИА Новости выяснило техническую возможность блокировки смартфонов американского происхождения или с разработанной в США операционной системой, в связи с опубликованным ранее высказыванием одного из депутатов ГосдумыShutterstock читайте на monocle.

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