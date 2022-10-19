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Джеймс Харден набрал 35 очков в первом матче сезона против «Бостона»

Джеймс Харден набрал 35 очков в первом матче сезона против «Бостона»

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден стал самым результативным игроком в своей команде в матче открытия сезона против «Бостона» (117:126).

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