Подразделения группы "Днепр" успешно ударили по ВСУ в пяти районах, включая Змеевку и Антоновку. По словам Андрея Курдюка, результатом стало уничтожение до 40 военнослужащих противника, трех автомобилей и полевого склада боеприпасов.