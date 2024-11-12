Умер известный британский художник Франк Ауэрбах в возрасте 93 лет

Британский художник немецкого происхождения Франк Ауэрбах скончался на 94-м году жизни. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на галерею Frankie Rossi Art Projects, Ауэрбах умер в понедельник утром в своем доме в Лондоне.
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