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Умер известный британский художник Франк Ауэрбах в возрасте 93 лет

Умер известный британский художник Франк Ауэрбах в возрасте 93 лет

Британский художник немецкого происхождения Франк Ауэрбах скончался на 94-м году жизни. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на галерею Frankie Rossi Art Projects, Ауэрбах умер в понедельник утром в своем доме в Лондоне.

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