Конгресвуман Ліз Чейні. Ліворуч від неї – голова спецкомітету Палати представників з розслідування подій 6 січня Бенні Томпсон та член комітету конгресмен Адам Шифф (архівне фото) Ліз Чейні: кримінальних справ проти Трампа може бути кілька Спецкомітет із розслідування нападу на Капітолій винесе рішення про те, чи направити до Мін'юсту рекомендацію про пред'явлення звинувачень екс-президенту […] Сообщение Ліз Чейні: кримінальних справ проти Трампа може бути кілька появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.