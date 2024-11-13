Некоторым россиянам пообещали двойную премию

Союз театральных деятелей (СТД) России учредил две новые премии для поддержки молодых талантов в театральном искусстве: премию председателя за вклад в драматический театр и премию сопредседателя за достижения в музыкальном театре.
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