В Калужской области пропала 76-летняя женщина

В Калужской области ведутся поиски без вести пропавшей пенсионерки, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 76-летняя Любовь Александровна #Соболевская (Полякова) из города Кременки Жуковского района исчезла 30 сентября, с тех пор её судьба неизвестна.