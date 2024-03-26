Жительница Екатеринбурга продала Mercedes, чтобы расплатиться с мошенниками

История оказалась банальной: "Ваши деньги в опасности, их нужно перевести на безопасный счёт"Жительница Екатеринбурга вынуждена была продать свой "навороченный" Mercedes-Benz GLS-класса, чтобы расплатиться с мошенниками.
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