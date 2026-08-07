У 25 тысяч смолян восстановили электроснабжение

Работы ведутся непрерывно - до полного возобновления подачи электроэнергии каждому потребителю В Смоленской области энергетики устраняют последствия непогоды, которая обрушилась на регион накануне вечером.
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