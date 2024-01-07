На ж/д путях в Забайкалье случилось ДТП

На станции Хада-Булак, расположенной в Оловяннинском районе Забайкальского края в ночь с шестого на седьмое января случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легковой машины и грузового поезда.
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