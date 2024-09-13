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«Военная хроника» сообщила о скоплении западной авиации у границ России

«Военная хроника» сообщила о скоплении западной авиации у границ России

«Военная хроника» сообщила о скоплении шведской, финской и норвежской авиации у российских границ. «В данный момент в приграничном районе собираются Boeing Poseidon MRA1, Boeing P-8A Poseidon и Learjet 35A», — говорится в публикации.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Да сбросьте на них все, что надо, пока они не сбросили! Правильно народ говорит:&quot;Хватит играть в &quot;джентельменство&quot;!
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20 час.

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