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«МЮ» не пропускает дома 4 матча подряд в АПЛ – впервые с 2020-го

«МЮ» не пропускает дома 4 матча подряд в АПЛ – впервые с 2020-го

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ноттингем Форест» (3:0) в 17-м туре АПЛ. Манкунианцы продлили домашнюю серию без пропущенных голов в турнире до 4 матчей.

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