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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуркач ушел с матчбола и выиграл второй «Мастерс» в карьере

17-я ракетка мира Хуберт Хуркач победил №7 Андрея Рублева в финале в Шанхае – 6:3, 3:6, 7:6(8). На тай-брейке он ушел со счета 2:5 и матчбола при 5:6.

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