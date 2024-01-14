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Полиция Турции заявила, что у погибшей российской туристки нашли спиртное и снотворное

Полиция Турции заявила, что у погибшей российской туристки нашли спиртное и снотворное

Полиция Антальи раскрыла новые детали трагической гибели российской туристки Надежды Ярыгиной. Тело пропавшей с 4 января путешественницы было обнаружено группой спасателей на горе Чалыш, между поселками Кириш и Кемер.

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