Минообороны РФ опубликовало видео удара авиационными ракетами по противнику на Авдеевском направлении

Нанесет урон живой силе и опорным пунктам ВСУ Пресс-служба министерства обороны России опубликовала видеозапись удара экипажами Су-25 неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Авдеевском направлении.
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