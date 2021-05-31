Зам Мишустина раскрыл, кто «нахлобучил» государство на 100 млрд

По словам Андрея Белоусова, во время пандемии металлурги подняли цены на внутреннем рынке на уровень мировых Металлурги во время пандемии COVID-19 «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.