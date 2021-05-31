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Зам Мишустина раскрыл, кто «нахлобучил» государство на 100 млрд

Зам Мишустина раскрыл, кто «нахлобучил» государство на 100 млрд

По словам Андрея Белоусова, во время пандемии металлурги подняли цены на внутреннем рынке на уровень мировых Металлурги во время пандемии COVID-19 «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

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