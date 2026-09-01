Трутнев сравнил экономику ДФО с тигром

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сравнил экономику Дальнего Востока с тигром, отметив, что она такая же динамичная как и животное.
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