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ТАСС

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Трутнев сравнил экономику ДФО с тигром

Трутнев сравнил экономику ДФО с тигром

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сравнил экономику Дальнего Востока с тигром, отметив, что она такая же динамичная как и животное.

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