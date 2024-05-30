Кризис среднего возраста: что это, как пережить и почему так важен?

Кризис среднего возраста это жизненный этап, возникающий в промежутке 35-55 лет, который в результате аналитической работы психики приводит к разочарованию и обидам по причине расхождения общепринятой нормы с реальным положением дел.
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