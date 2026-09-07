Мощи Дмитрия Донского пронесли во главе крестного хода в Москве

А сейчас о важнейшем событии в духовной жизни России, которое стало источником самых ярких кадров. По улицам столицы бесконечным молитвенным потоком прошли 100 тысяч верующих.
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