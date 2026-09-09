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Царьград

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Большой Московский цирк проведёт Международную премию «Признание»

Большой Московский цирк проведёт Международную премию «Признание»

С 20 по 23 октября Большой Московский цирк примет Международную премию «Признание». Форум, церемонии награждения, шоу с участием Олешко, братьев Запашных и других известных мастеров цирка привлекут внимание зрителей и профессионалов.

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