Большой Московский цирк проведёт Международную премию «Признание»

С 20 по 23 октября Большой Московский цирк примет Международную премию «Признание». Форум, церемонии награждения, шоу с участием Олешко, братьев Запашных и других известных мастеров цирка привлекут внимание зрителей и профессионалов.
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