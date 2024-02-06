На 50% вырос экспорт иранской нефти в 2023 году По итогам прошлого года экспорт сырой нефти из Ирана вырос почти в половину, достигнув пятилетнего максимума для страны.
Пронедра
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На 50% вырос экспорт иранской нефти в 2023 году По итогам прошлого года экспорт сырой нефти из Ирана вырос почти в половину, достигнув пятилетнего максимума для страны.
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