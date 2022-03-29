Лагерный сбор специалистов РХБ защиты ВВО завершился на полигонах Приамурья

Лагерный сбор специалистов РХБ защиты ВВО завершился на полигонах Приамурья

В ходе сбора, с военнослужащими проведены тактико-специальные занятия по ведению РХБ разведки, дегазации и дезактивации техники и вооружения, а также постановке площадных аэрозольных завес с применением термодымовой аппаратуры.

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