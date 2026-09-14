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"Финальная стадия формирования убогости у мужчин". Илью Соболева "отменяют" за шутку про "плоскую" грудь Кати Голден

"Финальная стадия формирования убогости у мужчин". Илью Соболева "отменяют" за шутку про "плоскую" грудь Кати Голден

43-летнего Илью Соболева "отменяют" за шутку про "плоскую" грудь 29-летней Кати Голден. На свадьбе, где комик был приглашён в качестве ведущего, а блогерша была гостьей, он предложил Голден пройти по имитированному подиуму и сказал: "Обратите внимание! Екатерина только на самой начальной стадии формирования груди, но женщина она уже сочная".

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