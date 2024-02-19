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ФСБ РФ уничтожила пытавшегося совершить диверсию под видом инвалида агента СБУ

ФСБ РФ уничтожила пытавшегося совершить диверсию под видом инвалида агента СБУ

В Запорожской области сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) при попытке совершения диверсии был ликвидирован украинский агент, работавший на Службу безопасности Украины (СБУ).

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