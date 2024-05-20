Захарова отреагировала на заявление Каллас об обучении ВСУ военными НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 мая в своем Telegram-канале прокомментировала заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что инструктора стран НАТО обучают солдат украинской армии на территории Украины.
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