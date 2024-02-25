ТАСС/Александр Река На днях помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, та самая, что привозила в Киев печеньки, заявляет: Россия в ее нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть Соединенные Штаты.
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