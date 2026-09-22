«Ростех» передал Минобороны новейшие антидроновые системы «Зубр»

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал Минобороны РФ новейшие комплексы «Зубр», предназначенные для прикрытия важных объектов на ближнем рубеже обороны и поражения малоразмерных низколетящих целей, включая барражирующие боеприпасы.
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