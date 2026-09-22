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«Ростех» передал Минобороны новейшие антидроновые системы «Зубр»

«Ростех» передал Минобороны новейшие антидроновые системы «Зубр»

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал Минобороны РФ новейшие комплексы «Зубр», предназначенные для прикрытия важных объектов на ближнем рубеже обороны и поражения малоразмерных низколетящих целей, включая барражирующие боеприпасы.

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