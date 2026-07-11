ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 673 подписчика

"Куда деть бабку, что с ней делать мы не знаем": внуки хотят избавится от мороки

"Куда деть бабку, что с ней делать мы не знаем": внуки хотят избавится от мороки

  ". Ну вот тема, да. У моей двоюродной сестры была близкая подруга, которая погибла года четыре назад.

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Комментарии
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Валерий Светлый
Старость при капитализме - это трагедия. Философия эгоизма диктует античеловеческую мораль. Единственное средство борьбы с наследниками-иждевенцами - это отказ от них и уход в никуда...
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