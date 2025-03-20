Представитель Успенской рассказал о реакции певицы на победу над Киркоровым в суде

Киркоров должен выплатить певице 90 тысяч рублей за оскорбление В четверг, 20 марта, столичный суд отклонил апелляционную жалобу Филиппа Киркорова по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации певицы Любови Успенской.
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