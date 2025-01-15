Александр Овечкин появился на публике с двумя знаменитыми корги

Один питомец был за спиной спортсмена, другой шагал рядом Александр Овечкин globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda Александр Овечкин появился на благотворительной акции и собрал овации интернет-сообщества.
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