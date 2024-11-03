В Таджикистане иногда не оформляют документы при рождении детей: нет денег на пошлину, нет социалки и не все умеют писать

Avia.pro - СМИ Документы? Какие документы? В Средней Азии об этом даже не слышали! Слово "документ" для многих жителей Средней Азии — это примерно то же самое, что "космический корабль" для глубоко провинциального жителя, который не видел даже стыковку в телевизоре.