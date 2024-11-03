Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алатырка
    е отрегулировано должным образом. И как следствие, некоторые (ДАЛЕКО НЕ ВСЕ) представители мигрантов начинают жить не...Размышления об ис...
  • НИКОЛА ЧИРКОВ
    20 лет назад в небе над Россией смертницы в  хиджабах взорвали два самолета. Кто и зачем устроил теракт, унесший жизн...Хиджабы, никабы н...
  • михаил валеев
    282-я ук РФ разжигание национальной розница.Хиджабы, никабы н...

В Таджикистане иногда не оформляют документы при рождении детей: нет денег на пошлину, нет социалки и не все умеют писать

В Таджикистане иногда не оформляют документы при рождении детей: нет денег на пошлину, нет социалки и не все умеют писать

Avia.pro - СМИ Документы? Какие документы? В Средней Азии об этом даже не слышали! Слово "документ" для многих жителей Средней Азии — это примерно то же самое, что "космический корабль" для глубоко провинциального жителя, который не видел даже стыковку в телевизоре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх