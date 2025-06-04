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Фигурантка дела о некачественных бронежилетах Антонова отправится на СВО

Фигурантка дела о некачественных бронежилетах Антонова отправится на СВО

Виктория Антонова, занимавшая должность финансового директора ГК «Пикет» и проходящая по уголовному делу о поставке вооруженным силам России бронежилетов ненадлежащего качества, заключила контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции.

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Комментарии
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АД
Александр Данилов
..... и выдайте ей некачественный бронежилет
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21 час.
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