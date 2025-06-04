Фигурантка дела о некачественных бронежилетах Антонова отправится на СВО

Виктория Антонова, занимавшая должность финансового директора ГК «Пикет» и проходящая по уголовному делу о поставке вооруженным силам России бронежилетов ненадлежащего качества, заключила контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции.