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ИА Реалист

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Турецкий рынок рухнул, экономика под угрозой

Турецкий рынок рухнул, экономика под угрозой

АНКАРА (ИА Реалист). Турецкий фондовый рынок пережил крах, который начинался с обещаний баснословной доходности.

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