Германия: проблески разума в болоте европейской неадекватности

Накануне на канале Welt появилось короткое интервью Сары Вагенкнехт, которая довольно доходчиво объясняла общавшейся с ней журналистке, что проблема антироссийских санкций – это не внешняя, а самая что ни на есть внутренняя политика Германии.
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