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«То, что «Барса» платила Негрейре – это неслыханно, просто невозможно. У судей нет никакой свободы, наказание принесло бы облегчение многим». Экс-арбитр Тристанте Олива о деле

Бывший арбитр Ла Лиги Педро Тристанте Олива назвал немыслимой ситуацию с выплатами «Барселоны» бывшему вице-президенту Технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре .

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