В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Мы - против терроризма и экстремизма!»

В Тольятти сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели со студентами социально-экономического колледжа просветительскую беседу, посвященную Дню солидарности борьбы с терроризмом.
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