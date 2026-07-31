5,5% на фоне инфляции: преподаватели колледжей в Забайкалье получат прибавку с опозданием на два месяца

Министерство науки и профессионального образования Забайкальского края издало приказ об увеличении окладов преподавателей и мастеров производственного обучения в подведомственных учреждениях среднего профессионального образования (СПО) на 5,5%.
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