«Талибан»* начнет насмерть забивать камнями женщин за измену

ВА

Владимир Акулов

ЗА ЧТО ВОЮЕТ АКРАМ ? Причины войн могут быть самые разные... Кто- то воюет за территории , за власть , за деньги...За мировую революцию... Вот странные рассуждения талиба Акрама, который воюет за законы шариата в Афганистане...Но воюет не совсем за религию... " - Я много поездил по миру , говорит Акрам ... Долго жил в Европе ...Мне очень не понравились европейские избалованные женщины ... К ним невозможно подойти познакомиться...Сразу обвинят в *домогательствах * , а то и в *изнасиловании*... Чтобы познакомиться с женщиной , надо подъехать к ней на дорогой машине...Надо иметь много денег...Надо быть *упахнутым* дорогими духами ! Не имеющий денег мужчина - женщину не получит...Или получит *некачественную* некрасивую старую женщину... Жениться на европейской женщине - тоже не решает проблему сексуального удовлетворения мужчины... Жена всегда может отказать мужу в сексе...А некоторые *жены* родив детей , считают ...Что секс мужу совсем не нужен...Советуют мужу *полезать в холодную ванну , чтобы избавиться от похоти*... Европейские жены могут изменять мужу. А в нашей религии за женскую измену - смерть. В Афганистане мы подавляем эту женскую разнузданность и вредную свободу... Власть и активность в сексе переходит к бородатому мужчине с автоматом ... Женщина надевает чадру и никаб...И полностью оказывается во власти мужа... Давая ему безграничную сексуальную свободу... Она будет исполнять все прихоти мужа в постели...И не будет показывает свое лицо и соблазнительные округлые формы другим мужчинам... Зачем чужим мужчинам с похотью смотреть на мою жену и пускать *слюнки*? Даже древний 60 - летний дед...Может купить себе молодую 16 летнюю жену...Если договорился с родственниками женщины! И молодая жена никуда не уйдет от старика ...Потому что он по возрасту ближе к Аллаху. При этом мусульманский мужчина полностью свободен в общении с женщинами на стороне ! Он даже может завести себе еще 3 жены ... Наши мудрые заповеди в отношении наших жен приводят к тому...Что 3-4 жены смогут родить мусульманину много здоровых детей...Хотя бы из-за того , что наши женщины рожают в очень молодом возрасте...Когда женщины здоровые и сильные... Европейские женщины , бывает , рожают и в 30 лет ! Что делает потомство слабее. Европейские женщины превратили секс в игрушку для взрослых. И детей рожают мало. Поэтому в Европе падает рождаемость... И мы ,мусульмане с помощью высокой рождаемости захватим слабеющую Европу не благодаря оружие и технологиям... А с помощью высокой рождаемости в наших семьях...Захватим популяционно, *биологически*... Я , Акрам воюю за свободу любви для мужчин...Потому что не женщина рожает детей , а мужчина ...Предназначение женщины - рождение детей и семья ...А не разные развраты вне дома"...