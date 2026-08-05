В Минобороны объяснили увеличение численности Вооруженных сил РФ

Штатная численность Вооруженных сил РФ увеличена на 27 тыс. человек. Новые должности предназначены для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений, сообщили в Минобороны в среду, 5 августа 2026 года.
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