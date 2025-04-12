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Царьград

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Авария в Приморье: три человека в больнице, двое в реанимации после ДТП

Авария в Приморье: три человека в больнице, двое в реанимации после ДТП

В Лесозаводске Приморского края произошло ДТП с участием двух автомобилей. В реанимации находятся взрослый и трехлетний ребенок.

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