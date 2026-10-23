Текущие темпы роста цен в России вернутся к 4% в первой половине 2027 года. «Текущие темпы роста цен вернутся к 4% в течение первого полугодия следующего года», — цитирует главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ За день над регио...
- Экс-командир ВСУ ...
- Politico: слова К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым